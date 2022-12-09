Повітряні сили РФ передислокували стратегічну авіацію вглиб країни після вибухів на військових авіабазах. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, літаки «порозтягували» по різних авіабазах, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які росіяни можуть використовувати.

«Ви знаєте новини, "бавовнятко" ходить по військових аеродромах, і окупанти кудись, як то кажуть, зникли ... Військовою термінологією це називається "розосередили" по різних аеродромах свою стратегічну авіацію, порозтягували, де можливо її обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати», – сказав Ігнат.

За його словами, пересічні росіяни і військові, які раніше заявляли, що «"спецоперація" їх не стосується, вже зрозуміли, що не уникнути наслідків за агресію, яку засуджує весь світ – вона буде стосуватись кожного».

Нагадаємо, 5 грудня у Росії майже одночасно пролунали вибухи на військовому аеродромі «Дягілєво» в Рязанській області та авіабазі «Енгельс» Саратовської області. На обох об’єктах базуються ракетоносці. Ізраїльська компанія супутникових зображень ImageSat Intl. опублікувала фото з місця вибухів на аеродромі «Дягілєво», на яких видно сліди горіння біля бомбардувальника Ту-22М.