Україна використала для атаки на авіабази «Дягіляво» і «Енгельс» модифіковані безпілотники Ту-141

Україна завдала ударів по двох російських авіабазах 5 грудня, використовуючи модифіковані радянські безпілотники Ту-141 «Стриж». Про це повідомляє Politico з посиланням на двох інформованих співрозмовників.

За даними джерел видання, Україна використала для атаки на авіабази «Дягіляво» і «Енгельс» модифіковані оперативно-тактичні розвідувальні безпілотники Ту-141, що залишилися з радянських часів.

Politico наголошує, що це демонструє здатність української оборонної промисловості до інновацій, в той час як Росія купує дешеві іранські безпілотники. Також атака на аеродроми демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів усередині російської території.

Співробітник українського уряду, на якого посилається видання, вважає, що ключовим фактором успіху була несподіваність, і Росія просто «не очікувала нічого подібного». Видання нагадує, що «Укроборонпром» протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із дальністю близько тисячі км, але не розкривав подробиць проекту. У жовтні компанія опублікувала у Facebook повідомлення про те, що «робить останні штрихи» над безпілотниками.

Ту-141 «Стриж» – дрон 70-х років, який може розвивати трансзвукову швидкість 950-1100 км/год та вміє літати на низькій висоті до 10 метрів. Дальність польоту – до 1000 км.

«Стриж» призначався для ведення розвідки на глибину до 400 кілометрів від лінії фронту на трансзвукових швидкостях. Оснащувався засобами фото-і інфрачервоної розвідки, що дозволяло використовувати його при будь-яких умовах і в будь-який час доби. Посадка літака Ту-141 здійснювалася за допомогою парашутної системи, розташованої в хвостовій частині.

Комплекси перебували на озброєнні ВПС СРСР з 1979 по 1989 роки, переважно дислокувався на західному кордоні СРСР, після розпаду якого велика частина з них виявилася у власності нових незалежних держав, зокрема збройних силах України.

Нагадаємо, 5 грудня у Росії майже одночасно пролунали вибухи на військовому аеродромі «Дягілєво» в Рязанській області та авіабазі «Енгельс» Саратовської області. На обох об’єктах базуються ракетоносці. Ізраїльська компанія супутникових зображень ImageSat Intl. опублікувала фото з місця вибухів на аеродромі «Дягілєво», на яких видно сліди горіння біля бомбардувальника Ту-22М.