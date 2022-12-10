Підсумки 290 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
У Одеській області росіяни зруйнували обʼєкти енергетичної інфраструктури, через що є проблеми з електропостачанням. Українська ППО вночі збила 10 з 15 дронів, які були випущені по Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Внаслідок ворожих атак у Херсоні також є проблеми з електропостачанням.
ZAXID.NET підсумовує 290 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Українські сили ППО вночі збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. На Одещині дрони влучили у обʼєкти енергетичної інфраструктури, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. За інформацією ДТЕК, в області зруйновано відразу кілька об'єктів. По всій області запровадили екстрені відключення електрики.
Внаслідок ворожих обстрілів Херсона вночі та вранці 10 грудня без електропостачання також залишилися 2,5 тисячі абонентів. Ситуація у області залишається складною, росіяни щодня обстрілюють деокуповані населені пункти.
Ворожі атаки з важкої артилерії були зафіксовані й у Нікопольському районі Дніпропетровської області, у Нікополі унаслідок обстрілів є четверо поранених.
Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що станом на 10 грудня у Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 10 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 93 760 військових. Також було знищено:
- танків – 2 940 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 5 917 (+5);
- артилерійських систем – 1 927 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 397 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 211 (+0);
- літаків – 281 (+0);
- гелікоптерів – 264 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0);
- крилатих ракет – 592 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 535 (+4);
- спеціальної техніки – 167 (+3).