У Одеській області росіяни зруйнували обʼєкти енергетичної інфраструктури, через що є проблеми з електропостачанням. Українська ППО вночі збила 10 з 15 дронів, які були випущені по Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. Внаслідок ворожих атак у Херсоні також є проблеми з електропостачанням.

ZAXID.NET підсумовує 290 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українські сили ППО вночі збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. На Одещині дрони влучили у обʼєкти енергетичної інфраструктури, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів. За інформацією ДТЕК, в області зруйновано відразу кілька об'єктів. По всій області запровадили екстрені відключення електрики.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсона вночі та вранці 10 грудня без електропостачання також залишилися 2,5 тисячі абонентів. Ситуація у області залишається складною, росіяни щодня обстрілюють деокуповані населені пункти.

Ворожі атаки з важкої артилерії були зафіксовані й у Нікопольському районі Дніпропетровської області, у Нікополі унаслідок обстрілів є четверо поранених.

Військово-морські сили ЗСУ повідомляють, що станом на 10 грудня у Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 93 760 військових. Також було знищено: