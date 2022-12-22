Кількість вбитих на українській землі росіян уже перевищує 100 тис. осіб, напрупний крок – перемога. Президент України Володимир Зеленський виступив у Конгресі США та подякував американцям за допомогу. Росіяни знову завдали ударів по Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській областях. На Донеччині та Луганщині ситуація залишається складною.

ZAXID.NET підсумовує 302 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові завдали удару касетними боєприпасами по селу Комишуваха Запорізької області. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. У четвер ворог знову обстріляв міста Куп'янськ і Вовчанськ на Харківщині. Постраждали четверо працівників лікарні у Вовчанську, а також один перехожий.

На Донеччині росіяни вбили одного цивільного та поранили ще щонайменше двох людей, вдаривши з реактивних систем залпового вогню по Часовому Яру. Донецький напрямок залишається одним з найважчих, там йдуть складні бої. Вдень окупанти також вдарили ракетами по Краматорську.

Уночі росіяни вісім разів обстріляли Дніпропетровську область з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії, у результаті чого постраждала 8-річна дівчинка. У Сумській області ворог з квадрокоптера скинув вибуховий пристрій (типу ВОГ) територію Краснопільської громади Сумського району. Втрат серед цивільного населення немає.

У Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Вночі над Миколаївською областю українські військові збили ракету Х-59.

22 грудня президент України Володимир Зеленський виступив у Конгресі США. Під час промови він подякував США за допомогу у війні проти Росії та закликав і надалі протидіяти агресії спільно. Під час його виступу Конгрес США аплодував стоячи.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 22 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 100 400 військових. Також було знищено: