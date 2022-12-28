Росіяни вдарили ракетами по Харкову та вкотре обстрілювали Херсонську область – відомо про одну загиблу та кількох поранених. Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по російських окупантах у Запорізькій та Херсонській областях. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 308 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом середи окупанти завдали два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з РСЗВ. Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.

Росія здійснила ракетний удар по Слобідському району Харкова. У результаті удару 48-річний чоловік отримав осколкове поранення. На території області зберігається мінна небезпека. Сьогодні на міні підірвався 7-річний хлопчик, йому на допомогу побіг батько, який також наступив на вибуховий пристрій.

Росіяни обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту, під постійним прицілом деокупована частина Херсонщини. Окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, унаслідок чого загинула жінка. Сьогодні у області через ворожий обстріл також постраждали ще три людини. Серед них 14-річна дитина з мінно-вибуховою травмою.

Генштаб ЗСУ повідомив, що у Запорізькій області підтверджено знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів. Поранено понад 150 військовослужбовців. Кількість ліквідованих уточнюється.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові та найманці масово залишають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи Росгвардії. За попередньою інформацією, у розшуку перебуває понад 200 осіб.

Українські військові вразили позиції російських загарбників у районі окупованої Чаплинки Херсонської області. Удару було завдано ще 26 грудня, але про його результати стало відомо лише вранці 28 грудня.

Служба безпеки затримала на Харківщині двох працівники регіональної філії Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 103 770 військових. Також було знищено: