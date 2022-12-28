Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські військові вразили позиції російських загарбників у районі окупованої Чаплинки Херсонської області. Удару було завдано ще 26 грудня, але про його результати стало відомо лише вранці 28 грудня.

«26 грудня, в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими», – сказано в повідомленні.

Зазначимо, що Чаплинка розташована на лівому березі Херсонської області. На її території, зокрема, розташований аеродром, який захопили росіяни.

Також Генштаб повідомив, що за добу 27 грудня українські ракетники й артилеристи уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів. Однак подробиць про ці удари Генштаб поки що не опублікував.