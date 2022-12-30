Українські захисники збили усі 16 дронів, якими Росія хотіла вдарити по територіях Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Під ворожим прицілом також була Сумщина, Чернігівщина, обстріли тривають вздовж лінії фронту, одна з найскладніших ситуацій зараз на Донеччині. Тим часом кількість вбитих окупантів уже перевищує 105 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує 310 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на п’ятницю Росія запустила ударні дрони на територію Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Сили оборони зуміли збили усі 16 безпілотників.

Вночі під прицілом була Чернігівщина, росіяни вели обстріли з артилерії по території біля села Грем’яч Новгород-Сіверської громади. За попередніми даними без жертв. Вранці були обстріли з мінометів по Миропільській громаді Сумщини, а близько опівночі по Зноб-Новгородській громаді було 19 прильотів із САУ.

Під постійним вогнем перебувають населені пункти вздовж лінії фронту. На Донеччині ворог обстрілював Сіверську та Лиманську громади, Часів Яр, були обстріли Мар'їнки, Авдіївки, активізувались штурмові дії на напрямках с.Красногорівка, Веселе, Промки, Водяного та Первомайського.

Росіяни продовжують атакувати деокуповані населені пункти Херсонщини та Харківську область. За минулу добу, унаслідок ракетного удару по Харківщині загинули двоє людей, ще одна людина перебуває у важкому стані.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 105 250 військових. Також було знищено: