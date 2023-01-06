Росіяни знову вдарили по пожежних частина у Херсоні, кількість жертв уточнюється. Під прицілом була Донеччина, там активізувались бойові дії біля Авдіївки, окупанти вдарили по Краматорську і Кураховому. ЗСУ дають відсіч росіянам: кількість вбитих окупантів уже перевищила 110 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує 317 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом п’ятниці росіяни завдали один ракетний удар та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля противник зосереджує спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших - обороняється.

Російські війська вдруге за дві доби обстріляли пожежні частини у Херсоні, є загиблі та поранені, їхню кількість ще уточнюють. За минулу добу росіяни понад 50 разів обстрілювали Херсонщину із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків. Мешканців вкотре закликають евакуюватись у безпечніші області.

Вдень російські окупанти вдарили по Краматорську і Кураховому на Донеччині. Пошкоджені житлові будівлі та лікарні, щонайменше одна людина поранена. Росіяни обстрілювали позиції українських військових вздовж лінії зіткнення та активізували бойові дії поблизу Авдіївки.

Росіяни завдали ударів з важкої артилерії по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області, мінометні обстріли були зафіксовані на Чернігівщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 110 250 осіб військових. Також було знищено: