Підсумки 317 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни знову вдарили по пожежних частина у Херсоні, кількість жертв уточнюється. Під прицілом була Донеччина, там активізувались бойові дії біля Авдіївки, окупанти вдарили по Краматорську і Кураховому. ЗСУ дають відсіч росіянам: кількість вбитих окупантів уже перевищила 110 тис. осіб.
ZAXID.NET підсумовує 317 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Протягом п’ятниці росіяни завдали один ракетний удар та здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля противник зосереджує спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На інших - обороняється.
Російські війська вдруге за дві доби обстріляли пожежні частини у Херсоні, є загиблі та поранені, їхню кількість ще уточнюють. За минулу добу росіяни понад 50 разів обстрілювали Херсонщину із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків. Мешканців вкотре закликають евакуюватись у безпечніші області.
Вдень російські окупанти вдарили по Краматорську і Кураховому на Донеччині. Пошкоджені житлові будівлі та лікарні, щонайменше одна людина поранена. Росіяни обстрілювали позиції українських військових вздовж лінії зіткнення та активізували бойові дії поблизу Авдіївки.
Росіяни завдали ударів з важкої артилерії по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області, мінометні обстріли були зафіксовані на Чернігівщині.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 6 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 110 250 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 064 (+23);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 124 (+16);
- артилерійських систем – 2 059 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 431 (+5);
- засобів протиповітряної оборони – 215 (+0);
- літаків – 285 (+1);
- гелікоптерів – 272 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 844 (+0);
- крилатих ракет – 723 (+0);
- катерів/кораблів – 16 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 797 (+38);
- спеціальної техніки – 182 (+0).