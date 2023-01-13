Російські війська намагаються атакувати позиції української армії у кількох напрямках на Донбасі. Найзапекліші бої точаться біля Соледара і Бахмута. Генштаб ЗСУ спростував заяви міноборони Росії про захоплення росіянами міста.

ZAXID.NET підсумовує 324 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За добу росіяни завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях українських військ. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Найзапекліші бої тривають у районах Соледара і Бахмута на Донеччині. Міноборони Росії оголосило про начебто захоплення Соледара, однак в генштабі ЗСУ цю інформацію спростували, заявивши, що бої за місто тривають.

Під вогнем окупантів опинилися не лише населені пункти Донбасу. Артилерійських обстрілів армії РФ зазнало Запоріжжя. Російські загарбники обстріляли Херсон. Влучили в базу з комунальним транспортом, одна людина отримала поранення.

Вдень ворог обстріляв з артилерії Харківщину. Унаслідок обстрілу приватних будинків у селищі Дворічне загинули дві жінки, ще одна отримала поранення.

Російські війська, за даними британської військової розвідки, намагаються штурмувати українську армію у Луганській та Донецькій областях – біля Сватового, Кремінної, Соледара та Бахмута. На інших напрямках ситуація більш стабільна, відбуваються артилерійські перестрілки. Також захисники України відпрацювують цілі в тилу противника на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини.

На Волинському напрямку поблизу кордону з Білоруссю пройшли спільні навчання Сил оборони України для поліпшення координації між різними підрозділами.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, в Україні щодня гине 500-600 окупантів, тоді як втрати української армії удесятеро менші. Попри це, Росія намагається створити двохмільйонну армію з урахуванням стратегічного резерву. Під час першої хвилі призвали 300 тис. осіб. Найближчими днями може стартувати друга хвиля, яка має добрати ще 500 тис.

Олексій Резніков прогнозує новий наступ росіян навесні цього року.

Здобутки ЗСУ

Станом на ранок 13 січня ЗСУ ліквідували близько 114 130 російських окупантів (приблизно +740 за попередню добу). Окрім того, зросла кількість знищеної ворожої техніки: