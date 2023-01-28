Підсумки 339 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Російські військові вдарили по Костянтинівці на Донеччині, де загинули щонайменше троє цивільних, ще 14 – поранені. ISW розповів про підготовку Росії до нового наступу та припустив, що він буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.
ZAXID.NET підсумовує 339 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще 14 – отримали поранення. Ситуація на сході залишається складною.
Окупанти обстріляли приміщення пожежної частини у Гуляйполі на Запоріжжі, а також били з мінометів по Чернігівщині та Сумщині.
Втрачаючи велику кількість живої сили, росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.
В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що запланований наступ росіян буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.
Українська розвідка розповідає, що російські спецслужби готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 28 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 125 510 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 189 (+7);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 344 (+4);
- артилерійських систем – 2 188 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 453 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 221 (+0);
- літаків – 293 (+1);
- гелікоптерів – 284 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+6);
- крилатих ракет – 796 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 027 (+26);
- спеціальної техніки – 199 (+0).