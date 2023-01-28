Російські військові вдарили по Костянтинівці на Донеччині, де загинули щонайменше троє цивільних, ще 14 – поранені. ISW розповів про підготовку Росії до нового наступу та припустив, що він буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

ZAXID.NET підсумовує 339 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, ще 14 – отримали поранення. Ситуація на сході залишається складною.

Окупанти обстріляли приміщення пожежної частини у Гуляйполі на Запоріжжі, а також били з мінометів по Чернігівщині та Сумщині.

Втрачаючи велику кількість живої сили, росіяни продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону.

В Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що запланований наступ росіян буде відбуватися в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

Українська розвідка розповідає, що російські спецслужби готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 125 510 осіб військових. Також було знищено: