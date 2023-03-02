Росіяни обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині та вдарили ракетами по багатоповерхівці у Запоріжжі. За даними Генштабу ЗСУ, кількість вбитих російських окупантів під час повномасштабного вторгнення уже перевищує 150 тис. осіб.

ZAXID.NET підсумовує 372 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі росіяни атакували ракетами Запоріжжя, російська ракета С-300 влучила у 5-поверховий будинок. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. На Херсонщині окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, поранено щонайменше дев’ятеро цивільних, з них четверо у важкому стані.

Щодо ситуації на фронті, то ворог продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Міноборони Великої Британії передбачає погіршення умов для пересування по місцевості у районі Бахмута, що ймовірно може дати перевагу українським захисникам.

Генштаб ЗСУ заперечив заяви росіян про нібито проникнення «українських ДРГ» на територію Росії та бої у прикордонних селах. Українська армія веде бойові дії лише на території України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 150 605 осіб військових. Також було знищено: