Американські аналітики заявили про нові проблеми у військ РФ під Бахмутом. Україна отримає щонайменше 31 танк Leopard 2 до кінця березня, ЄС погодив надати Україні ще 2 млрд доларів військової допомоги, а Канада розширила програму військової підтримки України.

ZAXID.NET підсумовує 378 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку 8 березня російські окупаційні війська обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Відомо про щонайменше трьох поранених. Авдіївський напрямок залишається одним із найважчих на фронті.

Ворог продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про нові проблеми у військ РФ під Бахмутом. Російським військам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута.

Щодо підтримки від наших союзників, то до кінця місяця Україна отримає 21 танк Leopard 2 від Португалії та Німеччини, на додачу до 10, про передачу яких напередодні заявила Польща.

Європейський Союз погодив надати Україні ще 2 млрд доларів військової допомоги. Гроші виділять Європейському фонду миру, який надає фінансову допомогу Україні у війні з Росією. Канада розширила програму військової підтримки та посилить свою участь в тренуванні ЗСУ і розмінуванні територій України.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 155 530 осіб військових. Також було знищено: