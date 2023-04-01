Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка залишаються найгарячішими точками на мапі бойових дій. Упродовж 1 квітня сили оборони України відбили вже 50 атак противника. Росіяни за день завдали два ракетних, 25 авіаційних ударів по населених пунктах України і шість разів обстріляли нашу територію з РСЗВ.

ZAXID.NET підсумовує 402 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

1 квітня Росія знову завдала ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка Донецької області та інших населених пунктах України, застосувавши балістичні ракети. Є поранені серед цивільного населення.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Сьогодні ворог обстрілював Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Херсон.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають населений пункт.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції.

За даними Генштабу ЗСУ, на білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії. Але ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 31 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ 173 990 військових. Також було знищено: