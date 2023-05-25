Під час нічної масованої атаки дронами українські захисники збили усі 36 «шахедів»: атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута, деякі зі звільнених полонених досі вважалися зниклими безвісти.

ZAXID.NET підсумовує 456 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У ніч на 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Українські сили ППО збили 36 «шахедів» із 36. За даними Повітряного командування «Захід», атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Зокрема, 10 дронів українські захисники збили над Львівщиною.

Загалом протягом цієї доби противник завдав два ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута. Деякі зі звільнених полонених досі вважалися зниклими безвісти.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 205 260 військових. Також було знищено: