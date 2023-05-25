Підсумки 456 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Під час нічної масованої атаки дронами українські захисники збили усі 36 «шахедів»: атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута, деякі зі звільнених полонених досі вважалися зниклими безвісти.
ZAXID.NET підсумовує 456 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У ніч на 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Українські сили ППО збили 36 «шахедів» із 36. За даними Повітряного командування «Захід», атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Зокрема, 10 дронів українські захисники збили над Львівщиною.
Загалом протягом цієї доби противник завдав два ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Харківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.
Україна повернула з полону 106 захисників Бахмута. Деякі зі звільнених полонених досі вважалися зниклими безвісти.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 25 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 205 260 військових. Також було знищено:
- танків – 3795 (+3);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7432 (+8);
- артилерійських систем – 3359 (+20);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 570 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 327 (+0);
- літаків – 309 (+0);
- гелікоптерів – 296 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36);
- крилатих ракет – 1015 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6148 (+2);
- спеціальної техніки – 444 (+4).