Підсумки 467 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Росіяни вдарили по приватному сектору Балаклії, атакували авіацією Берислав, а також під прицілом був Херсон, де внаслідок обстрілу підприємства є загиблий. Ворог також бив по Сумській та Дніпропетровській областях, він і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.
ZAXID.NET підсумовує 467 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
На Харківщині російські окупанти вдарили по приватному сектору Балаклії, є загиблий, а також щонайменше десять поранених, з них троє у важкому стані. Ворог атакував авіацією Берислав Херсонської області, де унаслідок обстрілу поранені цивільні. Через російський обстріл підприємства у Херсоні загинула людина.
Вночі та вранці російські війська дев’ять разів били по Сумській області, а також завдали ударів по Нікополю на Дніпропетровщині – там пошкоджена церква та приватне підприємство.
Протягом понеділка ворог завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 5 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 210 350 військових. Також було знищено:
- танків – 3848 (+11);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7523 (+11);
- артилерійських систем – 3567 (+12);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 584 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 349 (+5);
- літаків – 313 (+0);
- гелікоптерів – 298 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14);
- крилатих ракет – 1136 (+4);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6312 (+7);
- спеціальної техніки – 484 (+5).