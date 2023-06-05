Росіяни вдарили по приватному сектору Балаклії, атакували авіацією Берислав, а також під прицілом був Херсон, де внаслідок обстрілу підприємства є загиблий. Ворог також бив по Сумській та Дніпропетровській областях, він і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

ZAXID.NET підсумовує 467 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Харківщині російські окупанти вдарили по приватному сектору Балаклії, є загиблий, а також щонайменше десять поранених, з них троє у важкому стані. Ворог атакував авіацією Берислав Херсонської області, де унаслідок обстрілу поранені цивільні. Через російський обстріл підприємства у Херсоні загинула людина.

Вночі та вранці російські війська дев’ять разів били по Сумській області, а також завдали ударів по Нікополю на Дніпропетровщині – там пошкоджена церква та приватне підприємство.

Протягом понеділка ворог завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 210 350 військових. Також було знищено: