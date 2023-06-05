Десятьох людей госпіталізували

У німецькому місті Апольда, розташованому на сході німецької федеральної землі Тюрингія, сталася пожежа у притулку для біженців. Внаслідок інциденту десятеро людей госпіталізували, а одна дитина загинула, повідомив у неділю, 4 червня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

В одному з корпусів комплексу приблизно о 5:00 спалахнула пожежа. Через вогонь та задимлення постраждало десятеро людей, яких забрали до лікарні, а також загинула дитина.

«Сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа. Унаслідок цього прикрого інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі», – повідомив Олексій Макеєв.

Видання DW повідомило, що водночас із заявою посла про загибель дитини зник безвісти 9-річний хлопчик з України. Тіло, яке знайшли на місці пожежі, віддадуть на судову медекспертизу, щоб визначити, чи дійсно це той зниклий хлопчик.

«Слідство триває, деталі розголошувати не можу. Сподіваюсь, на Ваше розуміння. Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами», – повідомив посол України.

У притулку для біженців проживало 245 людей – сирійці, афганці та українці. Будівля, яка загорілася, більше непридатна до проживання, тому мешканців притулку переселили до іншого центру у Гермсдорфі.