Підсумки 478 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
фото Arsenii Gerasymenko
Росіяни здійснили ракетну атаку по Київщині, масовано обстріляли житлові масиви Херсона – у обох випадках є постраждалі серед цивільних. Окупанти атакували з важкої артилерії Дніпропетровщину, а на Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей.
ZAXID.NET підсумовує 478 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Уночі росіяни вдарили з артилерії по селу на Херсонщині, загинуло подружжя. Вдень ворожі військові масовано обстріляли житлові масиви міста Херсона. Відомо про щонайменше 23 поранених, з них троє – діти.
Цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині. На Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей. Внаслідок масштабної ракетної атаки по Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі. Відомо про щонайменше сімох потерпілих, які звернулися до лікарів
Станом на п’ятницю, 16 червня, унаслідок руйнування Каховської ГЕС підтопленими залишаються 34 населені пункти, з яких 17 – на підконтрольній Україні території.
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 16 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 218 500 військових. Також було знищено:
- танків – 3965 (+10);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7683 (+16);
- артилерійських систем – 3812 (+19);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 606 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 364 (+0);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 301 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24);
- крилатих ракет – 1199 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6519 (+13);
- спеціальної техніки – 519 (+0).