Росіяни здійснили ракетну атаку по Київщині, масовано обстріляли житлові масиви Херсона – у обох випадках є постраждалі серед цивільних. Окупанти атакували з важкої артилерії Дніпропетровщину, а на Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей.

ZAXID.NET підсумовує 478 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни вдарили з артилерії по селу на Херсонщині, загинуло подружжя. Вдень ворожі військові масовано обстріляли житлові масиви міста Херсона. Відомо про щонайменше 23 поранених, з них троє – діти.

Цієї ночі окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині. На Сумщині внаслідок ворожого мінометного обстрілу поранення отримали троє дітей. Внаслідок масштабної ракетної атаки по Київщині пошкоджені приватні будинки, є постраждалі. Відомо про щонайменше сімох потерпілих, які звернулися до лікарів

Станом на п’ятницю, 16 червня, унаслідок руйнування Каховської ГЕС підтопленими залишаються 34 населені пункти, з яких 17 – на підконтрольній Україні території.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 218 500 військових. Також було знищено: