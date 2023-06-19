Українські військові звільнили село П'ятихатки на Запоріжжі, ППО знищила усі ракети на Одещині під час нічної атаки, а також ворожі безпілотники на Дніпропетровщині. За даними британської розвідки, Росія перекидає підрозділи зі східного берега Дніпра на Запорізький та Бахмутський напрямки.

ZAXID.NET підсумовує 481 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо підсумки з хороших новин. Сили оборони України звільнили восьмий населений пункт за останні два тижні – село П'ятихатки на Запоріжжі. Звільненням населеного пункту займалися підрозділи ОСУВ «Таврія».

Уночі росіяни випустили по Одещині чотири ракети «Калібр», усі збили сили української ППО. Також українські захисники знищили ворожі безпілотники на Дніпропетровщині. У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили понад 20 обстрілів, під прицілом також було Запоріжжя.

За даними британської розвідки, Росія перекидає підрозділи зі східного берега Дніпра на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 220 450 військових. Також було знищено: