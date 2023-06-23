Окупанти намагаються замаскувати свій найпотужніший фрегат у Чорному морі від українських атак. ЗСУ збили ворожий «Алігатор» Ка-52 на Донеччині та знищили усі 13 ракет під час нічної масованої атаки. Росіяни обстрілювали Запорізьку область, відомо про щонайменше одну загиблу, також окупанти прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні, є жертви.

ZAXID.NET підсумовує 485 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі 23 червня росіяни випустили по території України 13 крилатих ракет. Частина з них були націлені на військовий аеродром у Хмельницькій області. Усі ракети збила українська ППО. Вранці ЗСУ також збили ворожий «Алігатор» Ка-52 на Донеччині.

Росіяни обстрілювали Запорізьку область, відомо про щонайменше одну загиблу, ще чотири поранені. Окупанти прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні. 55-річний чоловік загинув на місці. Ще пʼятеро його колег були поранені, один із них помер у лікарні.

У Чорному морі окупанти почали застосовувати до свого флоту камуфляжне перефарбування. Зокрема, йдеться про маскування для одного з фрегатів «Адмірал Григорович. Росіяни побоюються нових атак надводними безпілотниками чи іншими дронами по своїх флагманах Чорноморського флоту.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 23 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 223 330 військових. Також було знищено: