Щорічна індексація пенсій, що стосується виплат більшості пенсіонерів, запланована вже на 1 березня

1 березня 2026 року відбудеться щорічна індексація пенсій. Точна сума, на яку зросте пенсія, буде відома ближче до березня. Проте сайт Oboz.ua підрахував, яким може бути діапазон зростання.

У кого зросте пенсія з 1 березня

Індексація пенсій стосуватиметься більшості пенсіонерів, які отримують виплати за законом про загальне пенсійне забезпечення. Важливо, що індексація стосується лише суми базової призначеної пенсії, без врахування різноманітних доплат.

Індексація не торкнеться:

людей, які вийшли на пенсію впродовж минулих років (з 2022 року);

пенсіонерів, яким пенсійні виплати призначенні за окремими законами (це судді, правоохоронці, ліквідатори аварії на ЧАЕС тощо);

пенсіонерів, які отримують максимальну пенсію – 25,95 тис. грн.

На скільки може зрости пенсія в березні

За попередніми розрахунками, зростання може становити від 11,97% до 14,6%. Проте для точних даних потрібно дочекатися остаточних показників інфляції та динаміки зростання зарплат.

Нагадаємо, в 2024 році коефіцієнт індексації становив 1,079 – пенсії підвищили на 8%. У 2025 році пенсії зросли на 11%.

Додамо, що 5 лютого міністерство соціальної політики України повідомило, що уряд затвердив збалансований і бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік в розмірі 1 263,3 млрд грн з урахуванням індексації пенсій.

Важливо, що кожного року уряд також встановлює ліміт індексації – тобто суму, яку не може перевищувати зростання.

До слова, з 1 січня 2026 року в Україні на 234 грн зросла мінімальна пенсія – зараз сума виплати становить 2 595 грн.

Що таке індексація пенсій

Індексація пенсійних виплат – це механізм підвищення розміру пенсії від держави, що дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг за останній рік.

Іншими словами, це зростання пенсій на відсоток, на який подорожчали основні продукти харчування, комунальні послуги тощо.

Основними показниками для розрахунку коефіцієнта підвищення пенсій є середня заробітна плата в Україні та рівень інфляції за минулий – 2025 – рік.