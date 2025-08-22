Кавова гуща діє як натуральне підживлення

У кінці літа троянди часто починають виглядати в’ялими та виснаженими. Високі температури протягом липня й серпня можуть спричинити ущільнення ґрунту, що ускладнює надходження води та поживних речовин до коріння рослин. Але садові експерти стверджують, що є простий і доступний спосіб підтримати троянди та стимулювати їх до пишного осіннього цвітіння. Що для цього потрібно, пише Еxpress.

Кавова гуща як добриво

Кавова гуща діє як натуральне підживлення. Вона покращує структуру ґрунту, сприяє його розпушуванню та покращенню дренажу. Крім того, її наявність у ґрунті активізує дощових черв’яків, які, переміщуючись у верхніх шарах, природним чином аерують землю. Це створює сприятливе середовище для коренів, дозволяючи їм краще засвоювати вологу і поживні елементи.

Як використати кавову гущу

Після приготування кави достатньо зібрати залишки гущі, дати їм охолонути та рівномірно розсипати навколо основи кущів. Щоб уникнути утворення щільної кірки, гущу бажано трохи перемішати з верхнім шаром ґрунту. Потім слід полити рослину водою, що допоможе поживним речовинам проникнути глибше.

Регулярне використання кавової гущі в помірних кількостях (приблизно раз на тиждень або раз на два тижні) позитивно впливає на загальний стан троянд. У результаті вони продовжують утворювати нові бутони й можуть тішити пишним цвітінням навіть восени.