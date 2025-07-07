Неправильне сусідство може позбавити кущі троянд сили

Троянди – справжні аристократки саду. Вони потребують не лише регулярного догляду, а й правильного оточення. Виявляється, деякі рослини можуть негативно впливати на розвиток і цвітіння троянд, навіть якщо виглядають цілком невинно. Неправильне сусідство може позбавити ваші кущі сили, а квіти – краси. Що не варто садити біля троянд, пишуть «Новини.INFO».

Цибулинні: тюльпани, нарциси, лілії, гіацинти

Популярні весняні квіти, які так і хочеться посадити поруч із трояндами, – насправді погана ідея. Цибулинні рослини можуть виділяти у ґрунт речовини, що гальмують ріст троянд, а іноді навіть повністю зупиняють цвітіння.

Окрім того, ці культури потребують регулярного викопування після завершення сезону, а це створює ризик пошкодження ніжної кореневої системи троянд. Тому між трояндами й цибулинними краще залишати чималу відстань або взагалі уникати сусідства.

Жоржини

Жоржини – ще одна група рослин, що можуть створювати конкуренцію трояндам за вологу й поживні речовини. Їхні потужні пагони легко заглушають інші квіти. Особливо це стосується високорослих сортів, які швидко розростаються і «тиснуть» на все навколо.

Втім, низькорослі жоржини іноді використовують як колористичне доповнення до клумб. Але навіть у цьому випадку варто бути обережними: не саджайте їх надто близько до трояндових кущів, щоб не спровокувати тінь і виснаження ґрунту.

М’ята

М’ята – рослина, яка виглядає ніжно та ароматно, але в реальності може стати справжнім загарбником у саду. Вона формує щільну, агресивну кореневу систему, яка поступово розповзається й витісняє інші культури.

Троянди особливо чутливі до конкуренції за простір і ресурси, тому м’яту не можна садити поблизу. Навіть якщо на перший погляд усе гармонійно, через кілька років м’ята може «вдертися» у розарій, і позбутися її буде складно.