З жовтня до початку грудня від коронавірусу померло понад 300 осіб, серед них – двоє неповнолітніх

В Україні у середині грудня прогнозують пік захворюваності на Covid-19. Він триватиме до січня 2024 року, а тоді поступово піде на спад. У грудні щотижня 4000 хворих на коронавірус опиняються в лікарні. Про це заявив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, повідомляє Центр громадського здоров'я.

За його словами, від початку епідемічного підйому в Україні сумарно захворіло вже 1,3 млн громадян на грип, ГРВІ та Covid-19. Це на 40% більше, ніж минулого епідсезону. З жовтня до початку грудня від коронавірусу померло понад 300 осіб, серед них – двоє неповнолітніх.

«Ми будемо спостерігати поступово таку картину переходу від одних вірусів до інших. І поки що станом на сьогодні ми фіксуємо, що в переважній більшості у нас реєструються випадки коронавірусної інфекції, їх більше», — заявив Ігор Кузін.

Пік захворюваності прогнозують в середині грудня з поступовим згасанням упродовж січня 2024 року.

«Починаючи із січня, вже почне циркулювати вірус грипу і SARS-CoV-2», – каже головний державний санітарний лікар.

Він запевнити, що спроможностей системи охорони здоров'я вистачає для надання медичної допомоги.

До слова, 6 грудня 2023 року в інтерв’юмедичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що загальнонаціональний карантин оголошувати не будуть. Такі рішення можливі на регіональних рівнях.