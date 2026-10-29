Така піна не означає, що картопля погана або небезпечна

Під час варіння картоплі на поверхні води часто утворюється біла або навіть сірувата піна. Дехто одразу прибирає її ложкою, вважаючи, що це необхідно для чистоти та смаку страви. Проте така піна сама по собі не означає, що картопля погана або небезпечна. ТСН розповідає, що робити з піною під час варіння картоплі.

Чому під час варіння картоплі з’являється піна?

Під час нагрівання з картоплі у воду переходять крохмаль, розчинні білки та інші природні компоненти. І коли вода активно кипить, вони разом із бульбашками повітря утворюють на поверхні характерний пінний шар.

Особливо багато піни може з’явитися, якщо картопля містить багато крохмалю або якщо її варять після тривалого зберігання. Впливати на кількість піни можуть також сорт картоплі та спосіб підготовки овочів.

Чи потрібно знімати піну під час варіння?

Постійно знімати піну під час варіння картоплі не обов’язково. Якщо ваша картопля свіжа, добре вимита та придатна до вживання, сама піна не є ознакою небезпеки.

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Проте її варто прибирати тоді, коли вам потрібен чистий та прозорий відвар. Разом із піною на поверхні можуть залишатися дрібні частинки крохмалю та інші речовини, які переходять у воду.

Для картоплі, яку використовують для пюре або гарніру, різниця взагалі буде мінімальною.