Польський власник PINBank докапіталізує банк

Польський фінтех-інвестор ZEN.com, який на початку року придбав PINBank (Перший інвестиційний банк), вирішив додатково вкласти в установу 50 млн грн. Відповідне рішення оприлюднили в системі розкриття інформації SMIDA.

Для збільшення капіталу банк проведе додаткову емісію 3,4 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 14,7 грн кожна. Після цього статутний капітал PINBank зросте до 588 млн грн.

PINBank був націоналізований у 2023 році. До цього він належав президенту московського футбольного клубу ЦСКА Євгену Гінеру. Після націоналізації банк планувала придбати «Укрпошта», щоб створити на його базі власний банк. Однак угода не відбулася. У лютому 2026 року Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію установи через тривалу ризикову діяльність і порушення нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу.

Новим власником PINBank стала польська компанія ZEN.com, яка у червні 2026 року завершила придбання банку, докапіталізувавши його на 200 млн грн. Після повернення установи на ринок у банку також змінили керівництво.

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На момент виведення з ринку загальні активи PINbank становили 163 млн грн. Із них 54 млн грн – ліквідні кошти, 81 млн грн – основні засоби, серед яких нерухомість у центрі Києва, банкомати та термінали самообслуговування, ще 20 млн грн – облігації внутрішньої державної позики. У 2025 році банк зазнав збитків у розмірі 63,2 млн грн.

Зауважимо, що польська фінтех-компанія ZEN.com працює на ринку цифрових платежів у країнах Європейського Союзу. Компанію заснували у 2018 році в польському Ряшеві. Вона спеціалізується на онлайн-платежах і багатовалютних операціях. До наглядової ради польської ZEN входить колишній президент Польщі Анджей Дуда.