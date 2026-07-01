Мережа Prostor збільшила продажі завдяки чуткам про закриття

20 червня у мережі поширили інформацію про те, що магазини Prostor в Україні закриваються. Однак, це виявилося неправдивою. Компанія за кілька днів спростувала факт закриття мережі, а наразі повідомила, що ці чутки збільшили продажі мережі у п’ять разів, пише «Економічна правда».

Зокрема, комерційна директорка мережі Ольга Бучковська, зазначила, що через інформацію про нібито ліквідацію мережі та масштабний розпродаж товарів зі знижками 50–80% попит серед покупців різко зріс.

«Коли з’явилася ця новина, створився ажіотаж. Люди відреагували на цінову пропозицію і зараз продажі фактично зросли у п’ять разів», – сказала Ольга Бучковська.

Водночас вона заперечила припущення, що компанія могла навмисно поширити чутки про своє закриття для збільшення продажів. А на питання, яким чином виникли чутки, пояснила, що триває оптимізація роботи мережі, у межах якої компанія припинила контракти з низкою контрагентів. «All Retail опублікував інформацію про один з таких випадків без жодної перевірки, чим порушив умови договору про конфіденційність», – пояснила директорка мережі Prostor.

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Ольга Бучковська також повідомила, що після її приходу до компанії навесні цього року мережа закрила близько 80 збиткових магазинів, скоротивши їхню кількість із 468 до 386. Вона зауважила, що компанія відмовилася від неефективних торгових точок, щоб зосередитися на прибутковості. «Ефективність для нас стала важливішою за масштаб», – зазначила Ольга Бучковська.

Водночас оптимізація вже дала результат. За підсумками травня середній виторг одного магазину зріс приблизно на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім скорочення мережі, Prostor змінив маркетингову та цінову політику. Компанія почала регулярно проводити акції зі знижками до 80%, переглянула асортимент і прагне змінити сприйняття бренду. За словами Бучковської, мережа фактично рухається до моделі дискаунтера, хоча офіційно так себе поки не позиціонує.

Наприкінці оптимізації кількість магазинів мережі не планують скорочувати нижче 380. Після стабілізації фінансових показників компанія розглядає можливість знову відкривати нові торгові точки.

Нагадаємо, інформація про нібито закриття мережі Prostor з’явилася у мережі 20 червня. Видання All Retail повідомило, що з 1 липня компанія «Нуміс» почне поступово закривати магазини.

За даними YouControl ТОВ «Нуміс» зареєстроване у 2022 році в Дніпрі. Власником підприємства є Вадим Тугай.