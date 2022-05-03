Атракціон може прийняти одночасно 80 відвідувачів

У Хмельницькому після десятирічної перерви запрацювало колесо огляду. Реконструкцію атракціону розпочали в 2020 році, закінчили наприкінці 2021. Ремонт та встановлення колеса огляду обійшлося місту в 4 млн грн.

Атракціон в парку імені Михайла Чекмана запрацював у неділю, 1 травня, повідомляють у Хмельницькій міськраді. За інформацією видання «Є новини», колесо огляду не працювало в місті протягом десяти років.

«Це був проект важкий у виконанні, мало хто вірив, що той іржавий мотлох можна відновити. Але очі бояться, а руки роблять. Дякую платникам податків, дякую підрядній організації, дякую працівникам КП «Парки і сквери Хмельницького». Дякую Захисникам, завдяки яким ми можемо працювати і відпочивати», – заявив заступник хмельницького міського голови Василь Новачок.

На атракціоні облаштували ілюмінацію, яка підсвічується у вечірню пору доби

Реконструкцію розпочали в 2020 році, а завершили наприкінці 2021 року. Додатково на колесі, зокрема на двадцятьох його променях, а також на зовнішньому та внутрішньому колах, облаштували підсвітку. Загалом реконструкція обійшлась у 4 млн грн. На атракціоні є 20 кабінок, в кожному з яких по чотири місця. Відтак одночасно на колесі огляду можуть перебувати 80 відвідувачів.

Вартість дорослого квитка становить 60 грн, для дітей сума вдвічі менша: 30 грн за один квиток.