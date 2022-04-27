На ділянці з озером поблизу Китайгорода хотіли облаштувати рибник

Господарський суд повернув НПП «Подільські Товтри» 3 га землі, яку одна із сільрад на Хмельниччині незаконно передала в користування рибогосподарству. Ділянку, вартістю 6 млн грн, повернуть нацпарку. Справу в суді розглядали близько трьох місяців.

Як у середу, 27 квітня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, суд припинив незаконне використання землі на території НПП «Подільські Товтри», що входить до Смарагдової мережі України. Земельну ділянку нацпарку в користування рибогосподарству передавала Китайгородська сільрада ще у вересні 2021 року.

«У вересні минулого року рішенням сесії Китайгородської сільської ради земельну ділянку із розміщеною на ній водоймою визнано комунальною власністю, що є порушенням законодавства, оскільки, вказана земля належить до земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і відноситься до земель державної власності», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Прокуратура подала позов до суду з приводу повернення ділянки у користування НПП «Подільські Товтри» у січні 2022 року. Тоді повідомлялося, що Китайгородська сільрада незаконно визнала земельну ділянку із розміщеною на ній водоймою комунальною власністю та передала 3 га землі для рибогосподарських потреб.

Відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області, 3 га землі вартістю близько 6 млн грн повернули у власність держави. Ділянка надалі буде в користування НПП «Подільські Товтри».