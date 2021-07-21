Джефф Безос оголосив про намір пожертвувати гроші після свого польоту в космос

Найбагатша людина світу, гендиректор компаній Amazon та Blue Origin Джефф Безос пожертвував по 100 млн доларів шеф-кухарю Хосе Андресу та політичному оглядачу телеканалу CNN Вану Джонсу.

Джефф Безос повідомив про намір пожертвувати кошти на прес-конференції після успішного польоту в космос на кораблі його компанії Blue Origin, повідомляє CNN.

Відомо, що шеф-кухар Хосе Андрес є засновником некомерційної організації World Central Kitchen, яка допомагає годувати людей в постраждалих від стихійних лих країнах. Своєю чергою, Ван Джонс – засновник некомерційних організацій та рухів, які займаються, зокрема, правами в'язнів та їхньою інтеграцією в суспільство.

Сам Джефф Безос на конференції заявив, що вони можуть робити із цими грошима «все, що захочуть».

«Вони можуть віддати все на власну благодійність, або можуть поділитися багатством. Це залежить від них», – зазначив Безос.

Нагадаємо, що Джефф Безос здійснив перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ у вівторок, 20 липня.

Для польоту його компанія використала 18-метрову повністю автоматизовану ракету New Shepard. Вона піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Сам політ тривав близько 11 хвилин.

На борту капсули, окрім Джеффа Безоса, були наймолодша і найстаріша людини в історії космічних польотів – 18-річний студент Олівер Деймен і 82-річна авіаторка Воллі Фанк. Також у суборбітальному польоті взяв участь брат Джеффа Марк Безос.