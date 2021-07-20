Члени екіпажу ракети New Shepard, які досягли межі космічного простору

Найбагатша людина світу, засновник Amazon, Джефф Безос у вівторок, 20 липня, здійснив перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ, що тривав 10 хвилин 22 секунди. Про це повідомляє Голос Америки.

Для польоту компанія Джефа Безоса використала 18-метрову повністю автоматизовану ракету New Shepard. Вона піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Потім капсула із екіпажем відокремилась від ракети і упродовж кількох хвилин учасники польоту перебували в стані невагомості.

На борту капсули, окрім Джеффа Безоса, були наймолодша і найстаріша людини в історії космічних польотів – 18-річний студент Олівер Деймен і 82-річна авіаторка Воллі Фанк. Також у суборбітальному польоті взяв участь брат Джеффа Марк Безос.

На восьмій хвилині ракета повторного використання приземлилась на стартовому майданчику, а капсула з екіпажем повернулась на Землю на парашуті.

«Ще з п’яти років я мріяв здійснити подорож у космос. 20 липня я здійсню цю подорож разом зі своїм братом. Неймовірна пригода з моїм найкращим другом», – писав раніше Джефф Безос.

Нагадаємо, 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон і п'ять членів його екіпажу піднялись на ракетоплані на 86 км над рівнем моря, досягнувши межі космічного простору, і успішно повернулися на Землю​. Тоді у компанії Безоса Blue Origin заявили, що на відміну від «висотного літака» Бренсона Unity, їх корабель New Shepard пролетить вище за лінію Кармана – висоту в 100 км, яку більшість науковців вважають кордоном космосу.

І Джефф Безос, і Річард Бренсон планують розвивати суборбітальний космічний туризм. Компанія останнього Virgin Galactic планує провести ще два випробувальні польоти, а у 2022 році розпочати комерційну діяльність. Ціни на квитки в космос можуть коштувати приблизно 250 тисяч доларів за один.