Клініка з реабілітації дітей в лікарні «Охматдит» запрацювала 21 червня

У львівській дитячій лікарні «Охматдит» після реконструкції приміщень запрацювала сучасна клініка з реабілітації дітей. Додатково облаштували зали ерготерапії, фізичної терапії, сенсорно-моторного розвитку та кабінети терапевта мовлення, психолога. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у середу, 21 червня, розповіли, що гроші на ремонт та обладнання надали американські, українські та італійські благодійники.

«У клініці реабілітації дітей застосовують тільки доказові сучасні методи реабілітації. Відтак, в кабінеті ерготерапевта будуть не тільки професійні засоби оцінки та терапії, які тренують дрібну моторику, а й функціональна кухня зі зручностями для дітей з інвалідністю. Крім цього, будуть використовуватися такі психотерапевтичні методи роботи із дітьми, як пісочна терапія, музикотерапія. Терапія мови й мовлення буде проводитися в оновленому приміщенні, де є всі необхідні засоби для надання якісної послуги», – повідомили у прес-службі ЛОВА.

Клініка працює з 21 червня (Фото прес-служби Львівської ОВА)

Реконструкція приміщень та купівля реабілітаційного обладнання обійшлася у 3 млн грн. Кошти на це надала благодійна організація CNEWA, Український католицький університет, Львівської ОВА та її очільник Максима Козицького.

Нагадаємо, що на базі дитячої лікарні святого Миколая планують створити дитяче реабілітаційне відділення Unbroken kids. Для цього потрібно 35 млн грн.