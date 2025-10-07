Йдеться про терасу ресторану Kolos на вул. Винниченка, 3

Власники приміщення ресторану Kolos у центрі Львова за власною ініціативою скасували право власності на літній майданчик, який у 2023 році зареєстрували як частину приміщення, захопивши комунальну землю. Про це 7 жовтня повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Йдеться про ресторан на вул. Винниченка, 3, приміщення якого належить ТзОВ «Глинянська вежа». У 2010 році департамент архітектури та просторового розвитку ЛМР видав компанії дозвіл на літній майданчик без права капітального будівництва. У 2023 році «Глинянська вежа» в шахрайський спосіб змінила технічний паспорт на будівлю та незаконно оформила за нею право власності. Фактично площу ресторану за рахунок прибудови збільшили на 83 м2. При цьому, фірма не зверталась до ЛМР за відведенням землі.

У вересні представники ЛМР провели виїзну нараду на місці та зафіксували порушення. За кілька тижнів після розголосу власники ТзОВ «Глинянська вежа» самостійно припинили право власності на майданчик та урегулювали документи.

«Ми позитивно оцінюємо кроки власника, який визнав неточності та самостійно усунув їх у правовий спосіб. Такий підхід сприяє формуванню партнерських відносин між бізнесом і громадою міста», – зазначили в Офісі охорони культурної спадщини.

Додамо, що останній офіційний паспорт прив’язки літнього майданчика був чинним лише до кінця 2022 року. Нових звернень від власника після цього не надходило.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Глинянська вежа» зареєстроване у 1995 році та належить львівʼянам Валентині та Володимиру Гольонкам. Хоча ще до 2019 року компанія належала дружині голови Солонківської сільради Богдана Дубневича Тетяні Дубневич та її зятю Тарасу Колодію. Подружжю Гольонко належить ТзОВ «Банк речей», що займається приготуванням їжі. Валентина Гольонко також вказана серед засновників ТзОВ «Кінотеатр Сокіл» (кіноцентр в Горіховому гаю).

Додамо, що ресторан «Колос» входить до мережі Marymo Group, що належить Василю Будуровичу та Артему Яценку. Заклад відкрили у липні 2023 року. У вересні 2024 року ресторан виставили на продаж за 160 тис. доларів.