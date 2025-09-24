Йдеться про ресторан «Колос» на вул. Винниченка, 3

У центрі Львова ресторан «Колос» на місці літнього майданчика облаштував засклену терасу та захопив комунальну землю. Про це в середу, 24 вересня, повідомив Офіс охорони культурної спадщини ЛМР.

Йдеться про ресторан на вул. Винниченка, 3. У 2010 році департамент архітектури та просторового розвитку ЛМР видав ресторану, який належить ТзОВ «Глинянська вежа», дозвіл на літній майданчик без права капітального будівництва.

Замість цього, як стверджує Львівська міська рада, у 2023 році власники ТзОВ «Глинянська вежа» в шахрайський спосіб змінили технічний паспорт на будівлю та незаконно оформили за нею право власності. Фактично площу ресторану за рахунок прибудови збільшили на 83 м2. На оприлюднених мерією фото видно засклену терасу із дахом, яка прилягає до будинку №3.

«Ці відомості внесли до державного реєстру. Львівська міська рада жодних жодних дозвільних документів на такі дії не давала та не відводила під це земельну ділянку», – повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

24 вересня представники ЛМР провели виїзну нараду на місці та зафіксували порушення. Власники ресторану участь у нараді не взяли.

Як повідомили у департаменті архітектури та просторового розвитку, останній офіційний паспорт прив’язки літнього майданчика був чинним лише до кінця 2022 року. Нових звернень від власника після цього не надходило. Крім цього, міська рада не відводила ресторану в користування ділянку під терасою.

«Львівська міська рада після отримання інформації на подані запити буде вживати передбачені законодавством заходи для звільнення самовільно захопленої замельної ділянки, знесення будівлі та скасування незаконно зареєстрованого права власності», – додали в ЛМР.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Глинянська вежа» зареєстроване у 1995 році та належить львівʼянам Валентині та Володимиру Гольонкам. Хоча ще до 2019 року компанія належала дружині голови Солонківської сільради Богдана Дубневича Тетяні Дубневич та її зятю Тарасу Колодію.

У 2013 році в цьому ж приміщенні працював ресторан «Панська чарка», який облаштував на схилах Глинянської брами незаконний літник. Тоді Господарський суд зобовʼязав ресторан його демонтувати. Хоча, як видно із пізніших фото, тераса продовжувала працювати.

Подружжю Гольонко належить ТзОВ «Банк речей», що займається приготуванням їжі. Валентина Гольонко також вказана серед засновників ТзОВ «Кінотеатр Сокіл» (кіноцентр в Горіховому гаю).

Син Валентини та Володимира Гольонків Роман Гольонко до 2019 року працював слідчим ДБР у Львівській області. Потім він перейшов на роботу у виконавчу службу Личаківського району, а зараз він працює начальником відділу організації технічного контролю сервісного центру МВС У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Додамо, що ресторан «Колос» входить до мережі Marymo Group, що належить Василю Будуровичу та Артему Яценку. Заклад відкрили у липні 2023 року. У вересні 2024 року ресторан виставили на продаж за 160 тис. доларів.