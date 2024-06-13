Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити військовому додаткову винагороду (100 тис. грн на місяць) за час перебування у відпустці за станом здоров’я. Чоловік отримав важкі травми на Запоріжжі, але військова частина не нараховувала йому додаткові виплати під час лікування.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, військовий отримав вибухову травму та осколкові поранення через обстріл із гранатометів у вересні 2023 року під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Після цього військовий був у відпустці за станом здоров’я і перебував на лікуванні, у лютому 2024 року його виключили зі списків військової частини. Попри тривале лікування військовий не отримував додаткові виплати від військової частини, саме тому вирішив звернутись до суду.

Справу розглянула суддя Наталія Мричко, яка дослідила позиції сторін та аргументи у цій справі. Представник військової частини заявив, що позивачу не виплачували додаткову винагороду, бо він не звертався із відповідним рапортом. Однак суддя критично оцінила таку заяву, адже згідно з постановою №168 не передбачено виплату додаткової винагороди на підставі рапорту військовослужбовця.

Суддя визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо ненарахування військовому додаткової винагороди у розмірі 100 тис. грн щомісяця (протягом вересня 2023 року – січня 2024 року) та зобов’язала виплатити гроші пропорційно часу проведеному на лікуванні та у відпустці за станом здоров’я. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.