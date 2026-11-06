Лісову ділянку відібрали у бізнесмена через несплату

Пустомитівський районний суд Львівської області задовольнив позов прокурорів та розірвав договір користування лісовою ділянкою площею 2 га, укладений із бізнесменом, почесним консулом Бельгії у західному регіоні України Ярославом Гарцулою. На сьогодні рішення суду виконано – ділянку повернули Львівській облраді, повідомили в обласній прокуратурі.

Як зазначається в рішенні суду, йдеться про договір довгострокового тимчасового користування лісами, укладений між Пустомитівським дочірнім лісогосподарським підприємством «Галсільліс» та бізнесменом у грудні 2017 року. Ділянка була надана в оренду на 15 років для використання в рекреаційних цілях.

«Проте користувач систематично порушував умови договору. Встановлено, що із належних до сплати за 2017-2025 роки понад 203 тис. грн підприємець перерахував менше половини (лише 56,5 тис. грн – ред.). Відтак виникла значна заборгованість, а з 2022 року він взагалі припинив платити за користування лісом», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Заборгованість за користування ділянкою сягнула понад 147 тис. грн.

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Окрім того, як зазначається в рішенні суду, навесні 2025 року було виявлено порушення умов використання лісової ділянки, а саме невиконання передбачених інвестиційною програмою заходів, а також засмічення території господарськими відходами.

Прокурори звернулися до суду про розірвання договору довгострокового тимчасового користування лісом та повернення ділянки власнику – Львівській обласній раді та у постійне користування Пустомитівського ДЛГП «Галсільліс». Суд задовольнив позов прокурорів. На сьогодні ділянку повернули громаді Львівщини.

Сам бізнесмен Ярослав Гарцула на судові засідання не приходив. Він пояснював, що відсутній на території України у зв’язку із виконанням дипломатичних обов’язків почесного консула Королівства Бельгія у Львові, а також перебував на лікуванні. Відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву на позовну заяву.

Зазначимо, 70-річний Ярослав Гарцула є відомим у Львові бізнесменом та багаторічним почесним консулом Королівства Бельгії.