Після зіткнення з фурою на трасі Львів-Тернопіль загинув водій Renault
40-річний чоловік помер дорогою до лікарні
Ввечері п'ятниці, 26 листопада, у селі Ясенівці, біля Золочева сталася смертельна аварія. Водій Renault Dokker зіткнувся з вантажівкою MAN. Водій легковика помер дорогою до лікарні, повідомили у прес-службі поліції.
Аварія сталася близько 21:50 на трасі Львів-Тернопіль. За даними поліції, 40-річний водій Renault Dokker зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 37-річний мешканець Бродів.
Внаслідок ДТП 40-річний водій легковика отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні. У поліції поліції повідомили, що загиблий є мешканецем одного з сіл Золочівського району, деталей не розголошують.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.
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