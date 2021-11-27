Поліція встановлює з чиєї вини трапилася ДТП у якій агинув водій легковика

Ввечері п'ятниці, 26 листопада, у селі Ясенівці, біля Золочева сталася смертельна аварія. Водій Renault Dokker зіткнувся з вантажівкою MAN. Водій легковика помер дорогою до лікарні, повідомили у прес-службі поліції.

Аварія сталася близько 21:50 на трасі Львів-Тернопіль. За даними поліції, 40-річний водій Renault Dokker зіткнувся з вантажівкою MAN, якою керував 37-річний мешканець Бродів.

Внаслідок ДТП 40-річний водій легковика отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні. У поліції поліції повідомили, що загиблий є мешканецем одного з сіл Золочівського району, деталей не розголошують.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.