У четвер, 25 листопада, унаслідок аварії у Золочеві постраждали двоє людей. Як повідомила Нацполіція Львівщини, 37-річному водію стало погано за кермом і він в'їхав у стіну будинку.

Аварія трапилась приблизно о 10:15 на вул. Бродівській у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, під час керування автомобілем ВАЗ-2107, у водія, 37-річного мешканця одного з сіл Золочівського району, раптово погіршилося самопочуття, він не впорався з керуванням та в’їхав у стіну будинку.

Внаслідок ДТП водій та його пасажир, 38-річний односелець, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.