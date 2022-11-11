У серпні запаси американських 155-мм артилерійських снарядів в Україні скоротилися до рівня, який стурбував Пентагон

Південна Корея вперше продасть Сполученим Штатам артилерійські снаряди калібру 155 мм, які будуть призначені для подальших поставок на потреби українських сил. Про це йдеться пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних представників США, ознайомлених із конфіденційною угодою між Вашингтоном і Сеулом.

«Офіційні особи США, знайомі з угодою, заявили, що США закуплять 100 тис. снарядів 155-мм артилерії, які будуть доставлені в Україну, цього достатньо для забезпечення артилерійських підрозділів України щонайменше на кілька тижнів інтенсивних бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Таким чином Південна Корея дотримається озвученого раніше публічного зобов’язання не надсилати летальну військову підтримку Україні.

Завдяки купівлі снарядів у Південної Кореї США зможуть постачати їх в Україну без зменшення американських артилерійських запасів, які, як визнали офіційні особи США, швидко скорочуються.

«У серпні запаси американських 155-мм артилерійських снарядів скоротилися до рівня, який стурбував Пентагон, оскільки Україна брала участь у запеклих артилерійських дуелях з російськими військами, і офіційні особи США кажуть, що сьогодні ситуація значно гірша», – повідомляє видання.

Зазначається, що офіційні особи посольства Південної Кореї у Вашингтоні поки не дали коментарів щодо цієї інформації.

Водночас минулого тижня міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Соп здійснив візит до Сполучених Штатів, де зустрівся, зокрема, з главою Пентагону Ллойдом Остіном. За інформацією The Wall Street Journal, саме тоді сторони досягли принципової домовленості щодо укладення угоди про закупівлю артилерійських снарядів.