У 2001 році Північна Македонія ці гелікоптери вона придбала в України

Уряд Північної Македонії ухвалив рішення передати Україні бойові вертольоти, про які раніше розповідала міністерка оборони Слав’янка Петровська. Про це пише «Європейська влада» з посиланням на місцеве видання Fokus.

«Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (вертольотів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол», – заявив уряд у Скоп’є ввечері у середу, 29 березня.

Хоча в рішенні не вказано тип вертольотів, очільниця македонського Міноборони Слав’янка Петровська раніше говорила про намір передати Україні вертольоти Мі-24, які Скоп’є придбало в Києва у 2001 році.

Відомо, що з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.

Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Особливість застосування вертольотів полягає в тому, що вони здатні завдавати ударів на гранично низьких висотах та надавати допомогу сухопутним силам виконувати бойові завдання.