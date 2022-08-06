Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо», – написав Подоляк у Twitter.

У четвер, 4 сепрня, ЗМІ повідомили, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що там не мають інформації про передачу Північною Македонією Україні чотирьох штурмових літаків Су-25.

Міністерство оборони Північної Македонії на запит видання MKD не підтвердило і не спростувало інформацію, зазначивши, що рішення про надання Україні озброєння будуть «розсекречені й представлені в порядку прозорості».

Раніше стало відомо, що Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.