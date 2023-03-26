Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які у 2001 році вона придбала в України

У неділю, 26 березня, генштаб збройних сил Північної Македонії схвалив передачу Україні гелікоптерів Мі-24. Тепер це питання має розглянути уряд. Про це повідомила міністерка оборони країни Славянка Петровська в інтерв’ю місцевому телеканалу Alsat.

За її словами, Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які у 2001 році вона придбала в України. Натомість країна купить собі нові західні вертольоти.

«Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації», – сказала міністерка.

За словами голови міноборони, «передача вертольотів Україні не послабить обороноздатності Македонії, оскільки частина гелікоптерів певний час не використовувалася». Петровська пояснила, що рішення щодо передачі ухвалив генштаб, тепер питання має розглянути уряд.

За даними видання Defence24, з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу. Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

До слова, 4 серпня 2022 року, ЗМІ повідомили, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва у 2001 році.