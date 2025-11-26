Ближче до кінця жовтня та протягом листопада варто перейти до фосфорно-калійних добрив

Полуниця реагує на осінній догляд не менше, ніж на весняні роботи. Саме у листопаді рослина закладає основу для рясного цвітіння та формування майбутніх ягід. Правильно підібрані підживлення допомагають кущам зміцнитися перед морозами, накопичити поживні речовини та легше пережити зимовий період. Чим підживити полуницю восени, пише Oboz.ua.

Перше осіннє підживлення

Після завершення плодоношення, орієнтовно наприкінці літа або на початку осені, полуниці потрібне відновлення. У цей час доцільно вносити органічні добрива, багаті на азот. Вони активізують ріст листя та вусів, допомагають рослинам відновити сили після періоду плодоношення. Для цього підходять розчини перепрілого коров’яку, пташиного посліду або свіжого гною, розведеного водою. Такі підживлення формують основу для сильної вегетації та підготовлюють кущі до зими.

Друге підживлення

Ближче до кінця жовтня та протягом листопада варто перейти до фосфорно-калійних добрив. Ці елементи не стимулюють ріст зеленої маси, а працюють на зміцнення коренів і підвищення зимостійкості. Фосфор допомагає кореню краще розвиватися, а калій підсилює природний захист тканин від морозів.

Серед доступних варіантів – деревний попіл та готові мінеральні суміші. Попіл можна розсипати під кущі або приготувати рідкий розчин: приблизно 150 г на 10 л води, використовуючи близько пів літра під одну рослину. Чергування сухого та рідкого внесення раз на 1-2 тижні підвищує ефективність.

Мінеральні комплекси застосовують суворо відповідно до інструкції, це дозволяє уникнути перегодування та можливих опіків коренів.