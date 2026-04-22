PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot. Таке рішення ухвалили через виявлення порушень в роботі онлайн-казино. Про це у середу, 22 квітня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Регулятор виявив що, Cosmolot порушував правила фінансових розрахунків. Зокрема, казино використовувало p2p-платежі й дозволяла поповнювати рахунки з карток третіх осіб, що стало підставою для анулювання ліцензії. Крім того, за ці порушення Cosmolot оштрафували на понад 12 млн грн:

8,6 млн гривень – за використання p2p-платежів;

4,3 млн гривень – за прийняття грошей із чужих банківських карток.

Як зауважує Forbes, ТОВ «Спейсикс», що працює під брендом Cosmolot отримало ліцензію на організацію азартних ігор у 2021 році. Власниками компанії є американський холдинг Nevada Gaming Holding та німецький бізнесмен Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау. У 2025 році виторг «Спейсикс» сягнув 42,8 млн грн, що на 25% більше, ніж у 2024, чистий прибуток – 278,9 млн грн.

Нагадаємо, 23 березня Міністерство цифрової трансформації повідомило, що на час дії воєнного стану обмежать військовим обмежать доступ до азартних ігор. Перед входом у гру користувачів перевірятимуть через спеціальні реєстри.