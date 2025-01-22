Львівський апеляційний суд переглянув вирок уродженцю Сколівщини Назарію Марочканичу, якого раніше визнали винним у незаконному переправленні ухилянтів за кордон та призначили 3 роки іспитового терміну. Апеляційний суд замінив цей вирок на 5 років тюрми. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції, його підозрюють у вчиненні смертельної ДТП.

За даними правоохоронців, Назарій Марочканич із спільниками організували схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Зокрема, у січні 2023 року Назарій Марочканич придбав під ці потреби мікроавтобус Opel Movano. Згодом учасники схеми знайшли чоловіка, зареєстрували на нього ФОП і оформили придбаний раніше мікроавтобус. Приблизно через місяць вказаний ФОП отримав право на міжнародне перевезення пасажирів та вантажів.

Учасникам схеми вдалось переправити трьох військовозобов’язаних чоловіків за кордон як водіїв, що начебто працювали на вказаного ФОПа, їх вносили у систему «Шлях». У матеріалах справи не вказано, чи отримували вони прибуток від цієї схеми та про яку суму йдеться.

У суді Назарій Марочканич визнав свою провину у незаконному переправленні людей за кордон. Він зазначив, що йому прикро за свій вчинок, просив звернути увагу, що він має третю групу інвалідності, неповнолітню дитину та хоче служити у ЗСУ.

10 вересня 2024 року Яворівський районний суд визнав його винним за ч. 2 ст. 332 ККУ та призначив 5 років тюрми, але звільнив від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На цей вирок прокуратура подала апеляцію.

У суді прокурор зауважив, що під час досудового розслідування Назарій Марочканич не визнавав своєї вини і в розкритті злочинів не допомагав. Адвокат же наполягав, що його підзахисний має ІІІ групу інвалідності і бажає служити в ЗСУ. Натомість апеляційний суд зʼясував, що насправді інвалідність має не він, а його батько. Також суд не знайшов доказів, що засуджений хоче служити в ЗСУ.

Справу розглядала колегія суддів на чолі з Тетяною Урдюк. Суд позов прокуратури задовольнив та призначив Назарію Марочканичу 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити у Верховному Суді, однак після апеляції він має відбувати реальний термін покарання.

Нагадаємо, як повідомляв ZAXID.NET, Назарія Марочканича підозрюють у вчиненні смертельної ДТП влітку 2023 року. Він за кермом Toyota Land Cryiser збив на смерть 16-річну дівчинку, яка йшла тротуаром у селі Верхнє Синьовидне на Сколівщині, та втік з місця ДТП. Після вчинення ДТП батько Назарія Марочканича Ярослав пробував взяти провину на себе. Батько загиблої дівчинки Михайло Данилів розповідав ZAXID.NET, що Назарій Марочканич є племінником начальника Сколівського відділення поліції Віктора Марочканича.