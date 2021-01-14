Галину Борейко призначили на посаду заступниці прокурора Львівщини у червні 2016 року

Племінниця екс-заступника начальника управління «К» СБУ Василя Пісного Галина Борейко, яка нещодавно через суд поновилася на посаді заступниці прокурора Львівщини, позивається до Львівської обласної прокуратури про стягнення 209,64 тис. грн.

Як пишуть «Наші гроші. Львів», 29 грудня Борейко звернулася до Львівського окружного адміністративного суду, щоб стягнути з прокуратури середній заробіток за час затримки виконання рішення суду про поновлення її на посаді. Поки що суд залишив заяву без руху через несплату судового збору. Раніше вона вже відсудила компенсацію середнього заробітку за час вимушеного прогулу, проте точна сума компенсації невідома.

Нагадаємо, Галину Борейко рік тому звільнив тодішній генпрокурор Руслан Рябошапка «у зв’язку із неналежним виконанням посадових обов’язків». Їй пропонували посаду рядового прокурора, проте вона відмовилася і перебувала у кадровому резерві, допоки у лютому 2020 року тодішня прокурорка Львівщини Ірина Діденко не звільнила її остаточно.

Галина Борейко оскаржила своє звільнення в суді. 10 липня 2020 року суд частково задовільнив її позов: скасував накази про її звільнення та зобов’язав виплатити їй середній заробіток за час вимушеного прогулу, проте відмовив у виплаті 270 тисяч гривень моральної шкоди.

Відтак Офіс генпрокурора та прокуратура Львівщини, у свою чергу, оскаржили це рішення в суді, проте безуспішно. З січня 2021 року Галину Борейко поновили на посаді і виплатили їх компенсацію, проте через реформування прокуратури та зміною назви поки що вона перебуває поза штатом. Галина Борейко ще не опублікувала в реєстрі декларацій суму виплати, у прокуратурі цю цифру також не уточнили. Згідно з її декларацією за 2019 рік, річна зарплата заступниці прокурора становила понад 630 тис. грн.

Галину Борейко призначили на посаду заступниці прокурора Львівщини у червні 2016 року попри те, що перед тим, у липні 2015 року, вона провалила конкурс на нижчу посаду – керівника Львівської місцевої прокуратури №2. Її рідний дядько Василь Пісний тоді перебував на посаді заступника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.