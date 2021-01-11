Галині Борейко виплатили зарплату за час вимушеного прогулу

Племінниця екс-заступника начальника управління «К» СБУ Василя Пісного Галина Борейко, яку рік тому звільнили з посади заступниці прокурора Львівщини, а згодом з органів прокуратури, поновилася на роботі через суд. За рішенням суду їй виплачено середню зарплату за час вимушеного прогулу.

Наказом генпрокурора Руслана Рябошапки у січні 2020 року Галину Борейко було звільнено з посади заступниці прокурора Львівської області «у зв’язку із неналежним виконанням посадових обов'язків». Після звільнення з посади заступниці Галина Борейко місяць перебувала у кадровому резерві, після чого наказом тодішньої прокурорки Львівщини Ірини Діденко була остаточно звільнена з органів прокуратури.

Своє звільнення 37-річна Галина Борейко оскаржила в суді. Окрім поновлення на роботі, також вимагала стягнути з Офісу генпрокурора та прокуратури Львівщини моральну шкоду – загалом 270 тис. грн. Також аргументувала, що її було звільнено з порушенням процедури, зокрема, після звільнення з посади заступника прокурора області їй незаконно відмовили в призначення на посаду керівника Червоноградської прокуратури.

Львівський окружний адміністративний суд рішенням від 10 липня 2020 року задоволив позов Галини Борейко частково. Зокрема, суд скасував накази генпрокурора та прокурорки Львівської області про звільнення Галини Борейко та поновив її на роботі в органах прокуратури та на посаді заступниці прокурора Львівської області, починаючи з 21 січня 2020 року. Суд зобов’язав виплатити їй середній заробіток за час вимушеного прогулу. У виплаті моральної шкоди суд їй відмовив.

Рішення суду першої інстанції про поновлення Галини Борейко на роботі в прокуратурі оскаржили Офіс генпрокурора та прокуратура Львівської області, однак Восьмий апеляційний адміністративний суд 3 листопада 2020 року залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Офіс генпрокурора оскаржив згадані рішення судів щодо поновлення Галини Борейко в касаційному порядку. Однак, ухвалою Касаційного адміністративного суду від 23 грудня касаційну скаргу було залишено без розгляду та повернуто скаржнику, зокрема, через те, що її підписав рядовий прокурор відділу Офісу генпрокурора, який не мав таких повноважень.

Згадана ухвала Касаційного адміністративного суду набула законної сили й оскарженню не підлягає, однак зазначається, що касаційна скарга може бути подана повторно.

У прес-службі прокуратури Львівщини у понеділок, 11 січня, повідомили ZAXID.NET, що рішення суду виконано – Галину Борейко поновлено на посаді заступниці прокурора Львівської області та їй виплачено зарплату за час вимушеного прогулу. Однак, у зв'язку з реформуванням прокуратури та зміною назви, наразі Галина Борейко перебуває поза штатом. Суму виплаченої їй зарплати за рішенням суду в прокуратурі не уточнили. Проте, якщо судити з декларації Галини Борейко за 2019 рік, річна зарлата заступниці прокурора становила понад 630 тис. грн.

Як повідомлялося, Галина Борейко була призначена заступницею прокурора Львівщини влітку 2016 року, попри те, що перед тим (у липні 2015 року) вона провалила конкурс на нижчу посаду – керівника Львівської місцевої прокуратури №2. Галина Борейко є племінницею екс-начальника міліції Львівщини та екс-заступника начальника управління «К» СБУ Василя Пісного.