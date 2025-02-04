Пліснява найчастіше з'являється через надлишок вологи

Пліснява на кімнатних рослинах – це поширена проблема, яка турбує багатьох любителів квітів. Вона не лише псує естетичний вигляд, а й може серйозно нашкодити здоров'ю рослини, викликаючи загнивання коренів та уповільнюючи її розвиток. Як її позбутися, пише «Сусідка».

Пліснява найчастіше з'являється через надлишок вологи, погану вентиляцію або невідповідний догляд за рослиною. Щоб запобігти її появі, необхідно дотримуватися кількох простих правил і вчасно проводити профілактичні заходи.

Чому з’являється пліснява

Основними причинами розвитку плісняви є:

надмірний полив, який сприяє застою води в ґрунті;

відсутність або недостатній дренаж у горщику;

недостатнє освітлення, яке підвищує вологість і сприяє розвитку грибків;

використання брудного або неякісного ґрунту, який може містити спори грибків;

неправильне використання добрив, яке порушує баланс поживних речовин у ґрунті.

Як позбутися плісняви

Щоб ефективно видалити плісняву з горщика, слід почати з ручного очищення уражених ділянок за допомогою вологої тканини або губки, змоченої у розчині води з оцтом (1 частина оцту на 3 частини води).

Для серйозніших випадків варто звернутися до спеціальних фунгіцидів, що продаються в магазинах для садівників. Крім того, корисно замінити верхній шар ґрунту, оскільки він може бути заражений спорами плісняви. Якщо грибок проник на корені рослини, їх необхідно обробити слабким розчином марганцівки або фунгіциду.

Профілактика

Для запобігання появі плісняви важливо контролювати рівень поливу, уникати застою води та забезпечити рослину достатнім освітленням. Правильний догляд, регулярне провітрювання приміщення та використання добрив згідно з інструкцією також сприяють запобіганню розвитку плісняви та підтримують здоров'я ваших кімнатних рослин.