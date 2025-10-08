Щоб скористатися цим способом, потрібно взяти порожню пляшку

Осіння посадка озимого часнику часто вимагає чималих зусиль, особливо коли йдеться про великі грядки. Проте існує простий і зручний спосіб, який дозволяє значно спростити процес, для цього знадобиться лише звичайна пластикова пляшка. Як його застосувати, пишуть «Добрі новини». Нюанси посадки часнику за допомогою пляшки

Щоб скористатися цим способом, потрібно взяти порожню пляшку об’ємом півтора літра, й відрізати у неї дно. Важливо залишити шийку з кришкою, саме ця частина буде формувати акуратні лунки для зубчиків. Далі за допомогою маркера на пляшці роблять позначку на висоті приблизно 8-10 сантиметрів від кришки, це допоможе контролювати глибину, на яку саджатиметься часник.

Грядку перед посадкою слід ретельно розпушити і вирівняти. Після цього пляшку ставлять кришкою донизу й натискають, утворюється рівна, глибока лунка. Далі пляшку просто переставляють на нове місце й повторюють натиск. Таким чином буквально за кілька хвилин можна зробити десятки однакових лунок. Коли вони готові, у кожну закладають зубчик часнику, присипають землею і за бажання мульчують.

Переваги методу

По-перше, не доводиться постійно нахилятись. По-друге, всі зубчики саджаються на однакову глибину і з рівним інтервалом, що забезпечує дружні та рівномірні сходи навесні. По-третє, ґрунт залишається майже неушкодженим, адже лопата не використовується. А ще це справді економить час, що важливо в осінній сезон, коли роботи на городі чимало.