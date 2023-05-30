Після інциденту «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання

З 13:00 30 травня по низці областей України відбуваються відключення електроенергії. Про незаплановані відключення повідомили у прес-службі ДТЕК.

Відключення та перебої з електроенергією спостерігаються у Київській, Одеській, Харківській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Кіровоградській областях. Водночас у західних регіонах відключення не відбуваються. За даними ДТЕК, вони спричинені зміною частоти подачі електроенергії.

«30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України», – повідомили у прес-службі ДТЕК.

За даними прес-служби, станом на 14:32 «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання. За даними компанії, відключення відбулися через технічні причини. У прес-службі повідомили, що аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній.

«Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту. Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі», – підкреслили у прес-службі «Укренерго».

На тлі відключень в Україні у сусідній Молдові також зафіксували перебої зі світлом, повідомило NewsMaker із посиланням на дані міністерства енергетики Молдови. Медіа зазначило, що вранці 30 травня сталося аварійне відключення внаслідок проведення робіт на лінії високої напруги Ісакча – Вулканешти. Лінію обіцяють відновити до кінця дня.

Нагадаємо, 24 травня Україна припинила експортувати електроенергію до інших країн через необхідність покриття власного споживання. В «Укренерго» зазначили, що влітку може виникнути дефіцит електроенергії. За словами голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, дефіцит влітку буде спричинений ремонтними роботами.

Водночас Україна відремонтувала приблизно 70% пошкоджених внаслідок обстрілів енергооб'єктів. Втім, в «Укренерго» заявили, що відновлювати енергосистему в тому вигляді, який вона мала до війни, не будуть.