Місце ДТП 18 липня у селі Ресне-Руське

На львівській об'їзній дорозі у селі Рясне-Руське у вівторок, 18 липня, зіткнулись автомобіль Citroen та мотоцикл Kawasaki. За кермом автівки був 60-річний водій, а мотоциклом керував 36-річний чоловік. Обоє є мешканцями Львова. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що пасажиром мотоцикліста також був 23-річний мешканець Брюховичів.

«Мотоцикліст та його пасажир отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події», – йдеться у повідомленні поліції.

Наслідки ДТП (Фото прес-служби поліції Львівської області)

Зазначимо, що 18 липня між автомобілями ВАЗ 2108 та ЗАЗ у селі Бірки Яворівського району сталася ДТП. Рятувальники визволяли 67-річного водія ЗАЗ з понівеченого авто.

Нагадаємо, що 17 липня у Львові на вулиці Богдана Хмельницького водій Audi зніс електроопору та наштовхнувся на два автомобілі. За інформацією поліції, в аварії постраждав 19-річний пасажир.